На аварийном руднике "Пионер" пробурят третью скважину в попытке спасти людей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Амурской области на руднике "Пионер" (входит в группу "Уральской горно-металлургической компании", УГМК) готовятся бурить уже третью скважину, чтобы добраться до 13 горняков, оказавшихся заблокированными после обвала горной породы, сообщило правительство Приамурья.

"Работы идут круглосуточно, из шахты вывозят грунт - за ночь убрали 214 кубометров. Первая разведывательная скважина пробурена на 133 метра из 262 необходимых, вторая на девять метров из 200 - первые метры всегда самые сложные. Специалисты готовятся приступить к бурению третьей скважины. Для этого на место спасательной операции ночью доставили подземную колонковую буровую", - говорится в сообщении регионального правительства.

Начальник буровой службы НПГФ "Регис" Дмитрий Боровков через пресс-службу объяснил, что установка применяется специально для буровых работ в подземных горных выработках и не требует бурового здания.

"В подземных выработках условия постоянные, нет отрицательных температур и сильно повышенных - и персоналу не требуется защита от неблагоприятных погодных условий. Еще одно ее преимущество - установка на гусеничном ходу и самоходная", - приводятся в сообщении слова Боровкова.

Средняя механическая скорость бурения составит примерно 30 метров в смену. Диаметр бурения - 75,6 мм. Третью скважину будут бурить в самый нижний горизонт шахты, ее глубина составит около 160 метров.

Кроме того, на место спасательной операции доставлены две резервные погрузочно-доставочных машины (ПДМ) из Забайкалья. Они предназначены для работы под землей. Высокомощный насос из Кемеровской области, который доставляют автотранспортом в сопровождении сотрудников ГИБДД, уже проехал Улан-Удэ, отмечается в сообщении.

Скважины должны помочь определить точное местоположение людей под завалами и установить с ними связь.

Обрушение горной массы на золоторудном месторождении "Пионер" произошло 18 марта, в шахте заперло 13 сотрудников подрядной организации. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Специалистам удалось очистить выработки, по которым должен подаваться воздух. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод, которые приходится постоянно откачивать.

Горно-гидрометаллургический комбинат "Пионер" - одно из крупнейших в России золотодобывающих предприятий.