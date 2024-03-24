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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:57

Минздрав усилил горячую линию психологической поддержки пострадавших в Crocus

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Минздрава России оказывают психологическую поддержку пострадавшим в Crocus City Hall и их родственникам; усилена горячая линия психологической поддержки, сообщили в воскресенье в Минздраве РФ.

"Усиление произошло и на горячей линии психологической поддержки, на которую можно обратиться по тел.: +7(495)637-70-70", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Бригада специалистов НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в настоящее время работает в медицинских организациях, где продолжают лечение пострадавшие. Специалисты также работают с родственниками и близкими погибших.

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"Специалисты отделения неотложной психиатрической и психологической помощи при чрезвычайных ситуациях НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России совместно с бригадами Медицины катастроф после получения известия о теракте в концертном зале Крокус сити холл незамедлительно прибыли к месту происшествия для оказания психологической помощи пострадавшим", - добавили в Минздраве.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 154 человека пострадали.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Минздрав РФ Красногорск Crocus City Hall
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