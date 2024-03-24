Спасатели разобрали свыше 250 кубометров фрагментов здания Crocus City Hall

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС РФ разобрали и вынесли из здания сгоревшего Crocus City Hall в Красногорске более 250 кубометров конструкций, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства.

"Специалисты аэромобильных группировок отряда Центроспас и центра "Лидер" разобрали и вынесли более 250 кубометров обрушившихся конструкций. Для разбора завалов и поиска тел погибших применяются специализированные робототехнические комплексы и кинологические расчеты", - сказали журналистам в пресс-службе.

В МЧС отметили, что на протяжении всей ночи с южной стороны здания работала тяжелая техника.

"Тракторы и экскаваторы, оборудованные гидравлическими кусачками и ножницами, проводили демонтаж фасада и формировали технологическое отверстие, через которое в зону обрушения планируется доставить 100-тонный кран. Он поможет спасателям убрать крупногобаритные фрагменты обрушившейся кровли", - пояснили в пресс-службе.

Вечером 22 марта в подмосковный Crocus City Hall перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании начался пожар, который был локализован на площади 12,9 тыс. кв. м.

СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ). По последним данным, в ходе теракта погибли 133 человека, 152 пострадали.

По подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

24 марта объявлено днем общенационального траура в РФ.