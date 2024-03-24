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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:57

Приезжие из 40 регионов России были на концерте в Crocus City Hall

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Порядка шестидесяти человек из других субъектов России были на концерте в подмосковном Crocus City Hall во время теракта, сообщила журналистам министр социального развития Московской области Людмила Болатаева в воскресенье.

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"Также у нас, мы понимаем, что достаточно большое количество людей, кто был на концерте из других регионов, это порядка 60 человек из 40 регионов, со всеми регионами мы на связи. Также всю информацию довели, коллеги поддерживают, с семьями связываются, оказывают необходимую помощь", - отметила она, говоря об обращениях в Центр помощи семьям погибших и пострадавших, развернутом в Красногорске.

Болатаева добавила, что всего с начала работы Центра (был открыт в 10:00 субботы - ИФ) в него поступило 1 200 обращений, как по телефону, так и очных.

Теракт в Красногорске

Вечером 22 марта в подмосковный Crocus City Hall перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании начался пожар, который был локализован на площади 12,9 тыс. кв. м.

СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ). По последним данным, в ходе теракта погибли 133 человека, 152 пострадали.

По подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

24 марта объявлено днем общенационального траура в РФ.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Подмосковье Красногорск Crocus City Hall
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