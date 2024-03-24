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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:16

Минздрав Подмосковья сообщил о 180 пострадавших во время теракта в Crocus

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - По данным на 17:00 воскресенья, общее количество пострадавших при теракте в Crocus City Hall выросло до 180, следует из обновленных списков министерства здравоохранения Московской области.

В РоссииЧисло погибших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 137 человекЧисло погибших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 137 человекЧитать подробнее

Согласно опубликованным на сайте ведомства данным, в больницах остаются 110 человек, 38 получают помощь амбулаторно. В графе "выписаны" значатся 32 человека.

На 10:00 воскресенья общее количество пострадавших при теракте составляло 154 человека. В больницах были 107 человек, 44 - на амбулаторном наблюдении. В графе "выписаны" значились трое человек.

Ранее в воскресенье в СКР сообщили, что жертвами теракта в Crocus City Hall стали 137 человек. По данным ведомства, в настоящее время опознаны 62 тела.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).

Акции памяти жертв теракта в Crocus City Hall

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Люди у мемориала на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге
Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Подмосковье Минздрав Подмосковья Crocus City Hall
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