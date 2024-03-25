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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:52

Задержан управляющий директор амурской шахты "Пионер"

О судьбе заблокированных в шахте рабочих Следственному комитету до сих пор ничего не известно

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ на руднике "Пионер" задержан управляющий директор, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

18 марта на шахте обрушилась горная порода, завалом под землей заблокировало 13 сотрудников компании-подрядчика, 19 марта по факту было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК (нарушение требований безопасности при ведении работ).

По версии следствия, обрушение породы произошло во время работ в горной выработке. Спасательные работы там продолжаются. О судьбе заблокированных в шахте рабочих до настоящего времени ничего не известно, отметили в СК. По уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину был представлен доклад о ходе следствия.

Горно-гидрометаллургический комбинат "Пионер" - одно из крупнейших в России золотодобывающих предприятий. Он входит в группу "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК).

СКР Александр Бастрыкин Амурская область Пионер
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