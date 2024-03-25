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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:17

Обрушение породы произошло на уральской шахте "РусАла"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Обрушение горных пород произошло на шахте "Кальинская" Североуральского бокситового рудника (входит в ОК "РусАл") в Свердловской области, за завалами оказались двое рабочих, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Севуралбокситруда" (СУБР).

Шахтеры подают сигналы.

Более десяти человек задействовано в операции по спасению проходчиков, оказавшихся под завалами из-за горного удара на шахте в Североуральске, они стучат по трубам, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Личности оказавшихся в беде рабочих уже установлены. Это два местных жителя - проходчики 1992 и 1997 годов рождения. На данный момент они подают признаки жизни, стуча по трубам. В спасательной операции по их извлечению из-под земли задействовано 12 человек специального горно-спасательного отряда, а также их наиболее опытные коллеги по шахте", - сказал Горелых.

Горный удар произошел 25 марта ранним утром. До прибытие спецслужб разбор завалов проводился силами СУБРа. На место происшествия прибыли два отделения Военизированного горноспасательного отряда, идут спасательные работы.

РусАл Свердловская область
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