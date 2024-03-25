Обрушение породы произошло на уральской шахте "РусАла"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Обрушение горных пород произошло на шахте "Кальинская" Североуральского бокситового рудника (входит в ОК "РусАл") в Свердловской области, за завалами оказались двое рабочих, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Севуралбокситруда" (СУБР).

Шахтеры подают сигналы.

Более десяти человек задействовано в операции по спасению проходчиков, оказавшихся под завалами из-за горного удара на шахте в Североуральске, они стучат по трубам, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Личности оказавшихся в беде рабочих уже установлены. Это два местных жителя - проходчики 1992 и 1997 годов рождения. На данный момент они подают признаки жизни, стуча по трубам. В спасательной операции по их извлечению из-под земли задействовано 12 человек специального горно-спасательного отряда, а также их наиболее опытные коллеги по шахте", - сказал Горелых.

Горный удар произошел 25 марта ранним утром. До прибытие спецслужб разбор завалов проводился силами СУБРа. На место происшествия прибыли два отделения Военизированного горноспасательного отряда, идут спасательные работы.