Грунтовую воду на руднике "Пионер", где заблокированы горняки, можно пить

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Грунтовую воду на руднике "Пионер", где находятся 13 шахтеров, можно пить в экстремальных условиях, сообщает пресс-служба правительства Амурской области со ссылкой на Роспотребнадзор.

"По поручению губернатора Василия Орлова, специалисты Роспотребнадзора провели исследование воды, которая скапливается в шахте. Анализ показал, что вода грунтовая, с превышенным содержанием минералов, но в экстремальных условиях она может использоваться для питья", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, за сутки из завала вывезено 23 кубометра грунта. На 65% готова одна из водоупорных перемычек. Активно ведется бурение трех разведывательных скважин.

"Первая скважина пробурена на 191 метр из 262 необходимых, за день продвинулись на 31 метр, столкнувшись с крепкими породами, вторая - на 87 метров из 205 необходимых, за день 25 метров, третья на 42 метра из 160", - отмечается в релизе.

В ближайшее время будет запущена четвертая буровая установка повышенной точности, ею необходимо пробурить 350 метров.

По оценке специалиста объединенной горно-сервисной компании Вячеслава Рогачева, буровые работы на руднике "Пионер" идут максимально быстро, учитывая сложившиеся условия.

На место ЧП прибыл высокомощный насос из Новокузнецка, его задействуют для откачивания воды из чаши карьера над заваленной шахтой.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Специалистам удалось очистить выработки, по которым должен подаваться воздух. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод.