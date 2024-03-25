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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 01:15

Георадар хотят задействовать на руднике "Пионер" в Приамурье

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Мониторинг ситуации на месте обвала шахты на руднике "Пионер" в Амурской области будет вестись с помощью георадара, сообщает в понедельник региональное правительство.

"Георадар для мониторинга ситуации в карьере доставят на место 27 марта. Он нужен для того, чтобы оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности", - говорится в сообщении.

На руднике продолжается бурение разведывательных скважин, а также подготовка подъездных путей для установки мощного насоса в чаше карьера над заваленной шахтой.

С родственниками пострадавших постоянно работают сотрудники предприятия и психологи МЧС России.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса.

Кузбасс Приамурье МЧС России
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