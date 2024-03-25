Работы в шахте на руднике "Пионер" в Приамурье приостановлены

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Работы внутри шахты на руднике "Пионер" в Амурской области, где ведутся поиски 13 заблокированных горняков, приостановлены, сообщает правительство региона.

"Работы внутри шахты приостановлены из-за угрозы безопасности задействованных в операции специалистов", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что бурение разведывательных скважин продолжается. О ходе работ оперативно сообщают родственникам пострадавших горняков представители рудника и МЧС России.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод.

В Приамурье введен режим ЧС регионального характера. Возбуждено уголовное дело о халатности. Кроме того, по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ) был задержан управляющий директор рудника "Пионер".

Разведка обстановки внутри шахты с помощью видеокамеры через первую скважину показала наличие воды.