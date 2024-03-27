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Управляющий директор рудника "Пионер" в Приамурье взят под стражу

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Управляющий директор рудника "Пионер", где из-за обвала в шахте оказались заблокированы 13 человек, арестован по решению суда, сообщили "Интерфаксу" в региональном СУ СК России.

"Управляющему директору рудника "Пионер" предъявлено обвинение. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая", - сообщили в СК.

Обвинение предъявлено по ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ).

Как полагает следствие, обвиняемый, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Подследственный, по данным СУ СК России Приамурья, не организовал проведение мероприятий по осушению указанного карьера, в результате вода прорвалась из чаши карьера, что привело к обвалу в шахте.

Как сообщалось, управляющий директор рудника "Пионер" в понедельник был задержан по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ).

Уголовное дело также возбуждено по подозрению в халатности сотрудников Дальневосточного управления Ростехнадзора, которые в ходе проверок не выявили имеющиеся нарушения на объекте.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы, в шахте оказались заблокированными 13 человек. Для проведения спасательных работ, которые проводят более 200 человек, на место ЧП стянута различная техника, в том числе четыре установки для бурения скважин. Разведка обстановки внутри шахты с помощью видеокамеры через первые пробитые скважины показала отсутствие пустот в горных выработках.

О судьбе заблокированных в шахте рабочих до настоящего времени ничего не известно.

Приамурье СК России Пионер
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