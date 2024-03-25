Дело о халатности возбуждено по факту обвала в шахте на руднике "Пионер"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело о халатности возбуждено по факту обвала в шахте на руднике "Пионер" в Амурской области, где уже неделю заблокированы 13 человек, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК России.

"По данным следствия, сотрудниками Дальневосточного управления Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности опасного производственного объекта "Рудник "Пионер" не выявлены имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность). Основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки, проведенной органами прокуратуры.

Кроме того, как уточняет прокуратура Приамурья, должностные лица управления Ростехнадзора не приняли решение о приостановке деятельности рудника в административном порядке.

"Это позволило АО "Покровский рудник" осуществлять деятельность по обслуживанию опасного производственного объекта с грубыми нарушениями, что впоследствии привело к обрушению породы. В результате происшествия работники подрядной организации оказались заблокированы в шахте", - говорится в сообщении.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод.

В Приамурье введен режим ЧС регионального характера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Ранее по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ) был задержан управляющий директор рудника "Пионер".