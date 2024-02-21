Минсельхоз РФ пролонгировал до 15 лет инвесткредиты производителям яиц

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ пролонгировал до 15 лет инвестиционные кредиты на строительство и оснащение птицекомплексов яичного направления, сообщил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду.

"Недавно принято решение по льготным кредитам - увеличили их срок. Теперь у нас до 15 лет срок инвесткредитов . Это правильно - срок окупаемости инвестпроектов довольно приличный, даже при той цене (на яйца - ИФ), что сегодня сложилась", - сказал он.

Увайдов также сообщил, что в настоящее время на 51 птицефабрике реализуется ряд крупных инвестпроектов, направленных на увеличение производства яиц. Кроме того, заявлено три проекта по строительству крупных производств. "Что касается цены - сегодня рентабельность позволяет планировать, позволяет инвестировать", - заявил он.

Как сообщил замминистра, в 2023 году производство яиц в РФ выросло на 542 млн штук. "Это на 1,2% выше уровня 2022 года - это 46,6 млрд штук. При этом надо отметить, что это максимальный объем производства, начиная с 90-х годов. Даже фермерские хозяйства увеличили производство на 2%", - сказал он, уточнив, что доля промышленного сектора в общем объеме производства составила 82%.

"На этот год мы также планируем рост", - отметил он.

По словам Увайдова, за последнее время удалось решить такой проблемный вопрос, как обеспечение птицефабрик вакцинами. "Проблем с вакцинами в 2024 году мы не видим", - сказал он.

Вместе с тем одной из угроз отрасли остается распространение высокопатогенного гриппа птиц. В связи с этим принимаются меры по усилению биобезопасности. Тем более, что средний возраст птицефабрик - "40 лет плюс", заявил замминистра.