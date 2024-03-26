Девять пострадавших в Crocus City Hall остаются в крайне тяжелом состоянии

Из больниц выписаны уже 63 человека

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Девять человек, пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, остаются в крайне тяжелом состоянии, среди них есть один ребенок, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Состояние 22 пациентов, в числе которых 2 ребенка, врачи оценивают как тяжелое", - продолжил он.

Состояние еще 34 пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще 27 пострадавшим стало лучше, их скоро выпишут.

"По оперативным данным, амбулаторную помощь получили 205 пострадавших", - добавил глава Минздрава.

Всего из больниц, по его данным, за эти дни выписали 63 пострадавших, в том числе одного ребенка.

Мурашко отметил, что больницы обеспечены всем необходимым. "В целом, мы видим, что вся медицинская служба быстро мобилизовалась для оказания помощи пострадавшим в Crocus City Hall . И здесь важен вклад каждого медика, водителя скорой", - добавил он.