Около 30 тыс. человек приняли участие в акции памяти по погибшим в Crocus City Hall

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Прошедшую накануне акцию в память о жертвах теракта в Crocus City Hall посетили порядка 30 тыс. человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник.

"Все эти дни мы получаем огромную поддержку от бизнеса, простых людей, волонтеров. Вчера на акцию памяти у стен "Крокуса" пришли около 30 тыс. человек", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, 24 марта в день траура возле "Крокус Сити Холла" волонтеры и активные граждане выложили из свечей надпись "Скорбим. 22.03.2024" и изображение трех журавлей. Также память погибших почтили минутой молчания. После этого под песню "Журавли" на стене "Крокуса" появилась проекция улетающих в небо птиц.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта группы "Пикник", в здании начался пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).