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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:44

МЧС завершило аварийно-спасательные работы в Crocus City Hall

МЧС завершило аварийно-спасательные работы в Crocus City Hall
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в сгоревшем зале Crocus City Hall в Подмосковье, сообщили в пресс-службе министерства.

"Специалисты МЧС России полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов в Крокусе. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники", - сказали в МЧС журналистам.

Всего спасателями было разобрано и вывезено более 900 куб. метров обрушившихся конструкций.

В министерстве уточнили, что обследование завалов проводили с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчетами отряда Центроспас и центра "Лидер". Прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции.

Всего в аварийно-спасательных работах на месте было задействовано более 1 тыс. человек и свыше 300 единиц техники.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, погибли 139 человек. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 26 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall МЧС РФ
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