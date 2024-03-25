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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

В больницах Москвы остаются 70 пострадавших в Crocus City Hall

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В московских больницах остаются 70 пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, в крайне тяжелом состоянии находятся четыре пациента, сообщил глава столичного депздрава Алексей Хрипун.

"Все поступившие в московские стационары пациенты живы. Сегодня в больницах остается 70 пациентов, изменилась тяжесть их состояния в результате очень качественной и профессиональной работы московских медиков", - приводятся его слова в телеграм-канале департамента.

Он также сообщил, что "почти в 3 раза уменьшилось количество больных, которые поступали к нам в крайне тяжелом состоянии, сегодня их 4". Кроме того, почти на треть уменьшилось число пациентов, поступивших в тяжелом состоянии, сегодня их 25.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в 14 столичных больниц госпитализированы 94 пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, 18 из них были выписаны. Глава города отметил, что пострадавших в крайне тяжелом состоянии было 12 человек, у половины из них состояние улучшилось. Он добавил, что из тяжелораненых "никого не потеряли, есть надежда, что все они выживут".

Москва Сергей Собянин Подмосковье Crocus City Hall
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