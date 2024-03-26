Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Алишера Касимова - еще одного, восьмого, фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Касимов заключен под стражу на срок до 22 мая, заявили в суде во вторник.

Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.

Как следует из данных, оглашенных в суде, Касимов - 32-летний уроженец Киргизии, имеющий гражданство РФ, зарегистрированный в деревне Путилково Красногорского района Московской области. По словам фигуранта, он имеет троих малолетних детей, содержит кафе в качестве индивидуального предпринимателя.

Отвечая на вопрос судьи, понятно ли ему обвинение, Касимов пояснил, что не знаком с обвиняемыми в совершении теракта, и что он искал квартирантов. О планах тех, кто с ним связался, он не знал, подчеркнул фигурант.

"Я не знал, они, оказывается, терроризм (планируют - ИФ). Я через Авито.ру написал, что мне нужен квартирант, хочу сдавать квартиру", - сказал Касимов в суде.

Басманный суд ранее арестовал семерых фигурантов дела о теракте - пятерых граждан Таджикистана и двоих уроженцев Таджикистана, имеющих гражданство РФ.

В числе арестованных - четверо, по версии следствия, непосредственных исполнителей теракта и три человека, которые, как считает следствие, помогали им в подготовке преступления: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства.

Как заявил накануне глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, все задержанные предполагаемые исполнители признали вину и дали следствию показания об обстоятельствах преступления, а также о его заказчиках.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали.

Днем 23 марта директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.