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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:44

Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России

Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России
Глава ФСБ РФ Александр Бортников
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Террористическая угроза в России сохраняется, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Да, к сожалению большому, это так", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

"Вы видите, что происходит на территории Белгородской области, Брянской, Курской", - добавил Бортников, отметив, что подобные преступления предотвращались и в других регионах страны, за ними стояли военная разведка Украины и СБУ.

"Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем, но мы не безграничны в своих возможностях", - сказал Бортников.

Он также заявил, что все правоохранительные органы и граждане РФ нацелены на то, чтобы предотвращать теракты.

ФСБ РФ Александр Бортников
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