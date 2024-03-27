Владелец Capital Group Тё приобрел актив на рынке складов временного хранения

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Основатель девелоперской компании Capital Group Павел Тё стал совладельцем ООО "ОСК "Хоумсклад", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Как указано, Павел Тё стал совладельцем компании в качестве физлица.

В Capital Group "Интерфаксу" подтвердили факт сделки, отметив, что актив вошел в периметр холдинга.

"Была приобретена площадка, расположенная по адресу: микрорайон Северное Чертаново, д.5", - уточнили в пресс-службе.

Условия сделки и планы по развитию актива не уточняются.

На сайте "Хоумсклад" отмечается, что склад временного хранения по адресу Северное Чертаново, 5 на юге Москвы является одной из 10 площадок в Москве под управлением компании.

"На сегодняшний день "Хоумсклад-Чертаново" является одним из самым крупных центров по хранению вещей в Европе", - отмечается на сайте.

При этом на сайте указано, что все площадки находятся в собственности бизнеса.

Capital Group - одна из крупнейших российских девелоперских компаний, на протяжении 30 лет специализируется на строительстве многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости.