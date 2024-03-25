Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

Глава МЧС заявил о штатной работе противопожарной системы Crocus City Hall

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Здание Crocus City Hall было оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, которая на момент пожара сработала штатно, но его не удалось потушить из-за значительной площади возгорания, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Здание оборудовано было автоматической системой пожарной сигнализации, на момент пожара данная система сработала в штатном режиме", - сказал Куренков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, также имелся комплекс из четырех пожарных роботизированных стволов и система программного управления, применяемая совместно с другими системами противопожарной защиты.

"Она в момент террористического акта сработала, но поджог с применением элементов горения, по мнению специалистов, системе не удалось потушить пожар из-за развития горения на значительной горимой площади", - отметил Куренков.

Глава МЧС добавил, что "в рамках материалов, которые были на стенах, которые горели, смогли дать полную ликвидацию пожара только сегодня, в 18:40".

Последствия теракта в Crocus City Hall

15
Хроника 22 – 25 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
МЧС Александр Куренков Владимир Путин Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали 139 человек

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали 139 человек
Нападение на Crocus City Hall

Президент РФ назвал теракт в Crocus акцией устрашения, выгодной для тех, кто воюет с Россией

Что произошло за день: понедельник, 25 марта

Нападение на Crocus City Hall

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Один из задержанных по делу о теракте в Crocus City Hall имеет гражданство РФ

Нападение на Crocus City Hall

Следствие просит суд об аресте еще троих фигурантов дела о теракте в Crocus

Налоговая реформа находится на стадии внутреннего обсуждения в правительстве

Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет над Ростовской областью

Средства ПВО отразили ракетную атаку в Ростовской области

Россия не признает установленные США границы континентального шельфа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });