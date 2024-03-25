Глава МЧС заявил о штатной работе противопожарной системы Crocus City Hall

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Здание Crocus City Hall было оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, которая на момент пожара сработала штатно, но его не удалось потушить из-за значительной площади возгорания, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Здание оборудовано было автоматической системой пожарной сигнализации, на момент пожара данная система сработала в штатном режиме", - сказал Куренков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, также имелся комплекс из четырех пожарных роботизированных стволов и система программного управления, применяемая совместно с другими системами противопожарной защиты.

"Она в момент террористического акта сработала, но поджог с применением элементов горения, по мнению специалистов, системе не удалось потушить пожар из-за развития горения на значительной горимой площади", - отметил Куренков.

Глава МЧС добавил, что "в рамках материалов, которые были на стенах, которые горели, смогли дать полную ликвидацию пожара только сегодня, в 18:40".