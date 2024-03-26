Сбербанк снова меняет условия выдачи льготной ипотеки

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк снова вносит изменения в условия выдачи льготной ипотеки, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Отменяются требования субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов Сбера, а также застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка", - говорится в сообщении.

Изменения вступят в силу с 28 марта и 4 апреля соответственно. Как отмечается, при этом девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента.

Ранее Сбер снизил размер субсидирования по льготной ипотеке для застройщиков на проектном финансировании, а для использующих комплексный продукт банка отменил субсидирование полностью.

Напомним, в декабре 2023 года правительство РФ ужесточило требования к заемщикам при оформлении льготной ипотеки и сократило на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках льготных ипотечных программ.

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки привело к снижению маржинальности продукта. Чтобы компенсировать недополученные доходы, крупнейшие банки начали вводить комиссии для застройщиков за каждого клиента, оформившего льготную ипотеку. Это привело к недовольству застройщиков. Некоторые из них отказались работать с банками по новым условиям.