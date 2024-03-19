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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Минфин предложил повысить лимиты по льготным ипотечным программам

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Минфин разработал проект постановления правительства, предусматривающий увеличение лимитов по льготным ипотечным программам, сообщила пресс-служба министерства.

Лимит по программе "Семейная ипотека" предлагается поднять на 200 млрд рублей, до 4,84 трлн рублей. По программе "Льготная ипотека" - на 150 млрд рублей, до 6,19 трлн рублей.

"Решение обусловлено тем, что крупнейшие кредиторы очень активно используют распределенный на них лимит кредитования по льготным ипотечным программам", - сообщил Минфин.

По данным "ДОМ.РФ" на 25 февраля, по программе "Льготной ипотеки" банки выдали кредиты на 4,98 трлн рублей, по программе "Семейной ипотеки" - 3,63 трлн рублей.

Минфин ДОМ.РФ
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