Судно линии Калининград-Петербург "Спарта" встало на ремонт

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Универсальный сухогруз "Спарта", задействованный на контейнерной линии "Санкт-Петербург - Калининград", ушел на ремонт, сообщила пресс-служба ООО "Оборонлогистика" (владелец судна и оператор линии).

"Судно выведено из эксплуатации и поставлено на ремонт 26 марта. "Спарта" пройдет обследование и ремонт на АО "Канонерский судоремонтный завод" в порту Санкт-Петербург", - говорится в пресс-релизе.

"Постановка "Спарты" на ремонт не приведет к значительному снижению объема грузоперевозок на линии "Санкт-Петербург - Калининград", так как два других сухогруза "Оборонлогистики" "Спарта II" и "Пижма" продолжают работать в обычном режиме", - подчеркивает пресс-служба.

Планируется, что в рамках планового ремонта под наблюдением экспертов Северо-Западного филиала ФАУ "Российское классификационное общество" на судне будут выполнены техническое обслуживание и ремонт силовой установки, главного двигателя и вспомогательных механизмов, диагностика и ремонт валовой линии и винторулевого комплекса и другие работы.

Кроме того, на "Спарте" будет проведена модернизация судовой связи и установлен новый комплекс, работающий с российской спутниковой группировкой.

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Компания напоминает, что "Спарта" в сентябре 2022 года была передислоцирована из порта Новороссийск для обеспечения снабжения Калининградской области в условиях санкционной блокады со стороны ЕС и США. За время работа на Балтике судно перевезло в Калининград и обратно порядка 200 тыс. тонн грузов, в том числе 1,5 тыс. единиц техники, около 11,5 тыс. контейнеров и 8 тыс. тонн генеральных грузов.

Благодаря своей конструкции "Спарта" может перевозить любые типы грузов различного целевого назначения. Она имеет два трюма и грузовую палубу для размещения контейнеров и накатной техники. Наличие мощных судовых кранов грузоподъемностью по 240 тонн каждый и кормовой грузовой рампы позволяет осуществлять грузообработку вертикальным и горизонтальным способом.

При максимальной загрузке в 6 тыс. 785 тонн за один рейс "Спарта" способна перевести более 400 контейнеров.

На начало марта морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 24 судна и парома. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.