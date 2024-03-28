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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:13

ФАС ждет выхода постановления о догазификации СНТ в начале апреля

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Постановление правительства о бесплатной догазификации садовых товариществ может быть подписано в начале апреля, сообщил журналистам замруководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.

"Проект постановления правительства, который расширяет перечень категорий, которым распространяется догазификация на домовладения, находящиеся в СНТ, которые расположены в газифицированных населенных пунктах, подготовлен, направлен в правительство в установленном порядке. Мы ожидаем его принятие в начале апреля", - сказал Королев.

Потенциал подключения абонентов в рамках этого шага Королев оценил на уровне 1,5 млн домовладений: "Один миллион уже присоединен по программе догазификации. Домовладений, которые подпадают под критерии (догазификации - ИФ) в СНТ, - ориентировочно полтора миллиона".

В феврале в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поручил распространить программу бесплатной догазификации на СНТ в составе газифицированных населенных пунктов. Нынешние условия программы социальной газификации (догазификации, бесплатного подведения газа к домам граждан в газифицированных населенных пунктах) предусматривали прокладку сетей газораспределения до границ территории СНТ, а внутри товариществ их участники должны сами проводить сети до своих участков.

Виталий Королев Владимир Путин ФАС правительство
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