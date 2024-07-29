Гособвинение запросило 24 года колонии для предполагаемых членов банды Басаева

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило суд назначить 24 года колонии строгого режима предполагаемым участникам банды Шамиля Басаева Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашеву по уголовному делу о теракте в чеченском селе Знаменское в 2005 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Сотрудник пресс-службы отметил, что им вменяется бандитизм (ч. 2 ст. 209), совершение теракта (ч. 3 ст. 205), похищение человека (п. "а" ч. 3 ст. 126, ст. 317), убийство (пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105), покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105), незаконные хранение и ношение оружия (ч. 3 ст. 222 УК).

По версии следствия, Дудиев и Донашев вошли в состав вооруженной террористической группы под названием "Джамаат" и участвовали в террористическом акте в селе Знаменское Надтеречного района Чечни.

В июле 2005 года сообщалось, что в селе Знаменское в результате подрыва автомобиля погибли 10 сотрудников РОВД, один сотрудник ФСБ и четыре жителя села, более 30 человек получили ранения. Приведенное в действие взрывное устройство оценили в почти 10 кг в тротиловом эквиваленте. Также была установлена личность погибшего, который находился внутри автомобиля - им оказался житель станицы Новощедринской Алексей Семененко, похищенный 13 июля 2005 года.

Ранее Дудиев и Донашев были приговорены к 18 и 19 годам лишения свободы по делу о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.