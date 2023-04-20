Участник нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году получил 23 года колонии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Суд приговорил к 23 годам колонии участника нападения на 6-ю роту десантников в Чечне в 2000 году Махди Магомедова, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Осужденный уже отбывает срок по другим делам.

"В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении (нападении на псковских десантников) гражданина России - Магомедова Махди, 1966 г.р. (кличка - "Палач")", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, Магомедов к тому моменту уже отбывал наказание в виде 21 года лишения свободы за нападение в 2000 году в Веденском районе Чечни на сводную колонну Пермского ОМОНа и военнослужащих Веденской комендатуры, в результате которого погибли 36 сотрудников МВД и семь военнослужащих Таманской дивизии.

Верховный суд Чечни признал Магомедова виновным "и по совокупности приговоров приговорил к 23 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", сообщили в спецслужбе.

По данным Следственного комитета, в феврале 2000 года Магомедов "принял участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на высоте 776.0".

В СК заявили, что в ходе боя Магомедов, "заняв позиции, из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих".

В ходе боестолкновения погибли 84 военнослужащих, а четверым причинены ранения различной степени тяжести, напомнили в ведомстве.