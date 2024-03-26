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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:44

Лукашенко заявил, что напавшие на Crocus направились к Украине из-за невозможности попасть в Белоруссию

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Совершившие теракт в подмосковном Crocus City Hall террористы не могли проникнуть в Белоруссию, Минск блокировал вероятное направление движения преступников на своей территории, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Они не могли пойти в Беларусь. Их кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения) – они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас. В первые же минуты мне доложил председатель КГБ (он занимается антитеррористическими мероприятиями). Мы по самой боевой ситуации привели в действие свои подразделения", - приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба во вторник.

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В частности, были задействованы силы МВД, выставлены посты на дорогах, в том числе с Россией, привлекались силы КГБ, Госпогранкомитета, некоторые части военнослужащих.

"Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул эффективность и слаженность взаимодействия российской и белорусской сторон.

"Взаимодействие белорусов и россиян дорогого стоит", - сказал Лукашенко.

"Как только главам государств поступила информация от спецслужб о том, что автомобиль с террористами движется в направлении Брянска, была достигнута договоренность, что Беларусь блокирует свой участок направления вероятного движения преступников, а российская сторона – свой. "Мы созванивались. Я у него спрашиваю: "Еще что-то надо?" – "Нет. Все нормально". - Он у меня спрашивает: "Поможешь закрыть?" - "Помогу. Все делаем". Идет такой диалог", - рассказал Лукашенко.

"Я почему это сказал? Потому что начали Путина эти беглые (их и наши) упрекать: "Вот он, что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается и прочее". Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал", - добавил президент Белоруссии.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Белоруссия Александр Лукашенко Crocus City Hall Московская область Красногорск
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