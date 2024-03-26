В ФСБ заявили, что круг пособников в подготовке теракта в Crocus расширится

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Круг участников теракта в Подмосковье будет расширяться, количество пособников будет больше, чем 11 задержанных на данный момент, заявил глава ФСБ России Александр Бортников.

"Задержаны одиннадцать человек, о которых говорил президент, то, что докладывал я Владимиру Владимировичу. С ними сейчас активным образом работают. Круг этот расширяется, и количество пособников, которые принимали участие в подготовке, естественно, будет больше", - сказал Бортников журналистам.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали.