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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:44

В ФСБ заявили, что круг пособников в подготовке теракта в Crocus расширится

В ФСБ заявили, что круг пособников в подготовке теракта в Crocus расширится
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Круг участников теракта в Подмосковье будет расширяться, количество пособников будет больше, чем 11 задержанных на данный момент, заявил глава ФСБ России Александр Бортников.

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"Задержаны одиннадцать человек, о которых говорил президент, то, что докладывал я Владимиру Владимировичу. С ними сейчас активным образом работают. Круг этот расширяется, и количество пособников, которые принимали участие в подготовке, естественно, будет больше", - сказал Бортников журналистам.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 26 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
ФСБ Александр Бортников Crocus City Hall
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