Суд в Москве арестовал еще двоих обвиняемых в нападении на "Крокус"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия в ночь на понедельник дал санкцию на арест Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова - двоих обвиняемых по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно решению суда, в отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая.

Заседания в отношении обоих фигурантов по ходатайству следствия прошли в закрытом от слушателей режиме в связи с необходимостью сохранить тайну следствия и обеспечить безопасность участников процесса.

Фаридуни сообщил суду, что он - гражданин Таджикистана, женат, имеет 8-месячного ребенка. По его словам, он зарегистрирован в Красногорске, трудоустроен разнорабочим на фабрике.

Файзов, в свою очередь, пояснил, что он имеет гражданство Таджикистана, холост, детей нет. По словам обвиняемого, у него есть регистрация в городе Иваново, там же он ранее работал парикмахером в барбершопе.

Ранее также до 22 мая Басманный суд арестовал двух других обвиняемых по делу - Далерджона Мирзоева и Муродали Рачабализода.

Заседания состоялись в воскресенье поздно вечером и в ночь на понедельник. Все четверо фигурантов пользовались услугами переводчиков с таджикского языка. У обвиняемых были заметны следы повреждений, в частности гематомы на лице, последний - Файзов - был доставлен в зал суда на медицинских носилках в сопровождении сотрудников "скорой помощи".

Фигурантам вменяется совершение теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы. Мирзоев и Рачабализода, как сообщили в пресс-службе суда, признали вину.

Все четверо арестованных, по версии следствия, были непосредственными участниками нападения на "Крокус Сити Холл".

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холле" ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.