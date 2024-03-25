Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:03

Суд в Москве арестовал еще двоих обвиняемых в нападении на "Крокус"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия в ночь на понедельник дал санкцию на арест Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова - двоих обвиняемых по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно решению суда, в отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая.

Заседания в отношении обоих фигурантов по ходатайству следствия прошли в закрытом от слушателей режиме в связи с необходимостью сохранить тайну следствия и обеспечить безопасность участников процесса.

Фаридуни сообщил суду, что он - гражданин Таджикистана, женат, имеет 8-месячного ребенка. По его словам, он зарегистрирован в Красногорске, трудоустроен разнорабочим на фабрике.

Файзов, в свою очередь, пояснил, что он имеет гражданство Таджикистана, холост, детей нет. По словам обвиняемого, у него есть регистрация в городе Иваново, там же он ранее работал парикмахером в барбершопе.

Ранее также до 22 мая Басманный суд арестовал двух других обвиняемых по делу - Далерджона Мирзоева и Муродали Рачабализода.

Заседания состоялись в воскресенье поздно вечером и в ночь на понедельник. Все четверо фигурантов пользовались услугами переводчиков с таджикского языка. У обвиняемых были заметны следы повреждений, в частности гематомы на лице, последний - Файзов - был доставлен в зал суда на медицинских носилках в сопровождении сотрудников "скорой помощи".

Фигурантам вменяется совершение теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы. Мирзоев и Рачабализода, как сообщили в пресс-службе суда, признали вину.

Все четверо арестованных, по версии следствия, были непосредственными участниками нападения на "Крокус Сити Холл".

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холле" ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Акции памяти жертв теракта в Crocus City Hall

12
Люди у мемориала на стрелке Васильевского острова в Санкт-ПетербургеСтихийный мемориал у Crocus City HallПриспущенный флаг на территории посольства Российской Федерации в БакуНадпись "Скорбим" на фасаде Останкинской башни в МосквеСтихийный мемориал у посольства России в ЕреванеБаннер на стадионе "Ак Барс Арена" в КазаниЛюди возлагают цветы к стеле "Владивосток - город воинской славы"Флаги с траурными лентами на здании Государственной Думы РФМемориал у посольства РФ в ПекинеСтихийный мемориал в память о погибших у здания концертного зала Crocus City HallЦветы, игрушки и свечи возле памятника героям обороны Красного Царицына в ВолгоградеБолельщики во время акции памяти жертв теракта перед товарищеским матчем между "Црвеной Звездой" и "Зенитом" в Белграде
Люди у мемориала на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге
Хроника 22 – 25 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Басманный суд Красногорск Крокус Сити Холл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Фотогалерея

Последствия теракта в Crocus City Hall

Фотогалерея

Нападение на Crocus City Hall

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Второй арестованный по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" признал вину

Первый арестованный фигурант дела о теракте в полностью признал вину

Нападение на Crocus City Hall

Опознаны тела 68 погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Нападение на Crocus City Hall

Число пострадавших при теракте в "Крокусе" выросло до 182

Нападение на Crocus City Hall

Акция в память о жертвах теракта в Crocus City Hall прошла в Красногорске

Акция в память о жертвах теракта в Crocus City Hall прошла в Красногорске

Что произошло за день: воскресенье, 24 марта

Над Белгородской областью уничтожено 22 украинских реактивных снаряда Vampire

Нападение на Crocus City Hall

Спасатели разобрали свыше 400 кубометров сгоревших конструкций Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Решение о восстановлении Crocus City Hall примут после анализа экспертов

Нападение на Crocus City Hall

Минздрав Подмосковья сообщил о 180 пострадавших во время теракта в Crocus

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });