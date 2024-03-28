Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:13

Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему редактору Первого канала Овсянниковой

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений приговор Басманного суда, который заочно назначил восемь с половиной лет колонии бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой по уголовному делу о распространении фейков об армии, сообщила столичная прокуратура.

Апелляцию защиты Овсянниковой суд отклонил. Приговор вступил в законную силу.

Басманный суд 4 октября 2023 года признал Овсянникову виновной в распространении ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам ненависти к отдельной социальной группе ("д" ч. 2 ст. 207.3 УК) и заочно приговорил ее к реальному сроку лишения свободы. Также он ей запретил в течение четырех лет "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет".

Как заявляли в прокуратуре Москвы, ссылаясь на фабулу дела, "15 июля 2022 года Овсянникова опубликовала в собственном публичном канале, зарегистрированном в программе мгновенного обмена сообщениями, видеозапись и фотоизображение, на которых она демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции". Запись и изображение "были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц".

В октябре 2022 года муж Овсянниковой сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста с дочерью. Позднее журналистка заявила, что находится за границей. После побега Овсянникова была арестована заочно и объявлена в России в международный розыск.

Басманный суд Мосгорсуд Москва Первый канал Марина Овсянникова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор призвал остерегаться незнакомцев в мессенджерах и соцсетях

Военный суд в РФ заочно рассмотрит дело пресс-секретаря Meta

Генпрокуратура потребовала изъятия активов ГК "Ариант" по иску к экс-владельцам ЧЭМК

Генпрокуратура потребовала изъятия активов ГК "Ариант" по иску к экс-владельцам ЧЭМК
Нападение на Crocus City Hall

Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов

Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов

Избирательный фонд Путина израсходовал 317,8 млн руб. на президентскую кампанию

Избирательный фонд Путина израсходовал 317,8 млн руб. на президентскую кампанию

В РФ в 2023 году только 11% кандидатов сдали экзамен по вождению с первого раза

В РФ в 2023 году только 11% кандидатов сдали экзамен по вождению с первого раза

Банк России оценит плюсы и минусы прямого доступа инвесторов на биржу

Нападение на Crocus City Hall

Обжалован арест одного из фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall

Обжалован арест одного из фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall

Песков отказался от публичного обсуждения перспектив обмена Гершковича

Рособрнадзор допустил продление моратория на сдачу ЕГЭ в новых регионах РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });