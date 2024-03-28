Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему редактору Первого канала Овсянниковой

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений приговор Басманного суда, который заочно назначил восемь с половиной лет колонии бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой по уголовному делу о распространении фейков об армии, сообщила столичная прокуратура.

Апелляцию защиты Овсянниковой суд отклонил. Приговор вступил в законную силу.

Басманный суд 4 октября 2023 года признал Овсянникову виновной в распространении ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам ненависти к отдельной социальной группе ("д" ч. 2 ст. 207.3 УК) и заочно приговорил ее к реальному сроку лишения свободы. Также он ей запретил в течение четырех лет "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет".

Как заявляли в прокуратуре Москвы, ссылаясь на фабулу дела, "15 июля 2022 года Овсянникова опубликовала в собственном публичном канале, зарегистрированном в программе мгновенного обмена сообщениями, видеозапись и фотоизображение, на которых она демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции". Запись и изображение "были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц".

В октябре 2022 года муж Овсянниковой сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста с дочерью. Позднее журналистка заявила, что находится за границей. После побега Овсянникова была арестована заочно и объявлена в России в международный розыск.