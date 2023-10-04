Экс-редактор Первого канала Овсянникова заочно получила срок за фейки про армию

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно назначил восемь с половиной лет колонии бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Овсянниковой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде.

Кроме того, ей на четыре года запрещено "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет".

Срок наказания Овсянниковой будет исчисляться с момента ее задержания на территории России либо экстрадиции.

Она признана виновной в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам ненависти в отношении отдельной социальной группы ("д" ч. 2 ст. 207.3 УК).

Гособвинитель просил для нее девять с половиной лет колонии с запретом администрировать сайты в течение пяти лет.

Как сообщала Прокуратура Москвы, согласно фабуле дела, "15 июля 2022 года Овсянникова опубликовала в собственном публичном канале, зарегистрированном в программе мгновенного обмена сообщениями, видеозапись и фотоизображение, на которых она демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции". Запись и изображение "были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц".

В октябре 2022 года муж Овсянниковой сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста с дочерью. Позднее журналистка заявила, что находится за границей.

После побега Овсянникова была арестована заочно и объявлена в России в международный розыск.