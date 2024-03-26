Глава ФСБ заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в Crocus

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Теракт в подмосковном Crocus City Hall готовили радикалы-исламисты, способствовали всему и спецслужбы Украины, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

"В общем плане мы считаем, что они к этому причастны", - заявил Бортников журналистам во вторник.

Он добавил: "Сейчас я могу говорить только лишь о том, что мы предварительно получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны в подготовке этой акции". Так он ответил на вопрос о причастности Киева к теракту.

"Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы, а сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", - сказал Бортников.

Директор ФСБ также заявил, что наработки свидетельствуют о причастности к теракту США, Великобритании и Украины.

"Думаю, что так. Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем, это общая информация, но есть и уже определенные наработки", - сказал Бортников, отвечая на вопрос, действительно ли за терактом в Подмосковье стоят эти три страны.

Он подчеркнул, что группа задержанных уходила в сторону Украины. На уточняющий вопрос, встречали ли их на противоположной стороне, глава ФСБ сказал: "Они готовились к этому. Эта группа уходила на Украину, и это факт, который мы получили в результате работы с задержанными".

Российские правоохранительные органы, добавил он, сделали ли бы все, чтобы преступники не прошли границу. "О чем свидетельствует и задержание. Но то, что они собирались туда и их там ждали, - это факт", - сказал Бортников.

Теракт в Crocus City Hall

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, погибли 139 человек. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая четырех фигурантов дела, которых следствие считает непосредственными участниками нападения на концертный зал: Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Троих фигурантов - Аминчона и Диловара Исломовых, а также подозреваемого Исроила Исломова - суд арестовал на тот же срок в понедельник. Во вторник, также до 22 мая, был арестован гражданин РФ Алишер Касимов.