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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:44

Патрушев заявил, что многое указывает на причастность Украины к теракту в Crocus

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, что многое указывает на то, что за терактом в Crocus City Hall стоит Украина, информацию анализируют правоохранительные органы.

"Много указывает", - сказал он.

"Это сейчас Следственный комитет всё проанализирует и будет информация. И спецслужбы, и правоохранительные органы - у них всё это есть, они вовремя скажут об этом", - сказал Патрушев.

Ранее 26 марта, когда журналисты спросили его, ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) или Украина стоят за этим нападением, он ответил: "Конечно, Украина".

Директор ФСБ Александр Бортников в этот же день сказал журналистам, что теракт готовили радикалы-исламисты, но подготовке способствовали западные спецслужбы, а "спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение".

Александр Бортников Николай Патрушев Следственный комитет Украина ФСБ Crocus City Hall
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