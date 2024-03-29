Арест обвиняемых в атаке на Crocus City Hall вступил в силу

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Защита четверых обвиняемых в нападении на подмосковный концертный зал Crocus City Hallz не стала обжаловать их арест, следует из картотеки суда.

Согласно базе суда, постановления от 24 и 25 марта об аресте четверых фигурантов, которых следствие считает непосредственными исполнителями теракта - Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, вступили в законную силу.

Всем четверым предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Как заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, все они признали вину и дали следствию показания об обстоятельствах и заказчиках преступления.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в концертный зал Crocus City Hallв подмосковном Красногорске ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, количество погибших в теракте в зале "Крокус Сити Холл" в поименном списке МЧС России составляет 143 человека.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.