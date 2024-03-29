Обжалован арест Касимова, сдавшего квартиру фигурантам дела Crocus

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд зарегистрировал апелляцию на арест Алишера Касимова - восьмого фигуранта дела о теракте в концертном зале Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в суде. Ранее в суде он сказал, что сдавал квартиру и не знал о планах квартиросъемщиков.

"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление от 26 марта 2024 года об избрании в отношении Касимова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в суде.

Касимову вменяют статью о теракте в составе организованной группы (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК). 26 марта Басманный суд арестовал его до 22 мая.