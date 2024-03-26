Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:24

Следствие просит суд об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в Crocus

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте еще одного, восьмого, фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

"В суд поступило ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касимова Алишера Хатамовива", - сказали в пресс-службе.

С воскресенья Басманный суд арестовал семерых фигурантов дела о теракте, в том числе четверых, по версии следствия, непосредственных исполнителей и троих человек, которые, как считает следствие, помогли им в подготовке преступления - предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства.

Как заявил накануне глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, задержанные предполагаемые исполнители теракта признали вину и дали следствию показания об обстоятельствах преступления и также о его заказчиках.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали.

23 марта директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Хроника 22 – 26 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall Басманный суд Москвы Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд оставил в силе приговор Митволю по делу о мошенничестве

Суд оставил в силе приговор Митволю по делу о мошенничестве

ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области

Пустот под третьей скважиной на месте ЧП на руднике в Приамурье не обнаружили

Пустот под третьей скважиной на месте ЧП на руднике в Приамурье не обнаружили

Минсельхоз заявил, что производство яиц в РФ обеспечивает потребности рынка

Минсельхоз заявил, что производство яиц в РФ обеспечивает потребности рынка

Над Белгородской областью уничтожено еще два украинских снаряда

ПВО поразила 13 целей в Белгородской области, два человека пострадали

Нападение на Crocus City Hall

Около 30 тыс. человек приняли участие в акции памяти по погибшим в Crocus City Hall

Около 30 тыс. человек приняли участие в акции памяти по погибшим в Crocus City Hall

Песков заявил, что РФ не потерпит по соседству страну с "агрессивными устремлениями"

Нападение на Crocus City Hall

Глава МЧС заявил о штатной работе противопожарной системы Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали 139 человек

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали 139 человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });