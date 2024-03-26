Арестованный по делу Crocus Касимов перестал быть гражданином Киргизии в 2014 году

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Арестованный по делу о теракте в Crocus City Hall Алишер Касимов родился в Киргизии, но вышел из гражданства этой страны в 2014 году, сообщила пресс-служба киргизского МИД.

"Уроженец Кыргызстана А.К. в соответствии с указом президента Кыргызской Республики от 2014 года вышел из гражданства республики", - говорится в сообщении.

Вопросы защиты прав и законных интересов данного гражданина не входят в компетенцию дипломатических и консульских учреждений Киргизии на территории России, добавили в МИД.

Басманный суд Москвы 26 марта арестовал Касимова до 22 мая.

Как следует из данных, оглашенных в суде, Касимов - 31-летний уроженец Киргизии, имеющий гражданство России, зарегистрированный в деревне Путилково Красногорского района Московской области. По словам фигуранта, он имеет троих малолетних детей, содержит кафе в качестве индивидуального предпринимателя.

На вопрос судьи, понятно ли ему обвинение, Касимов ответил, что не знаком с фигурантами, обвиняемыми в совершении теракта, и что он искал квартирантов через "Авито". О планах квартиросъемщиков он не знал.

"Я не знал, они, оказывается, терроризм (планируют - ИФ). Я через Авито.ру написал, что мне нужен квартирант, хочу сдавать квартиру", - сказал Касимов в суде.

Днем 23 марта директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех предполагаемых исполнителей теракта. Пока известно об аресте восьми фигурантов дела.