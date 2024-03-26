Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:45

Арестованный по делу Crocus Касимов перестал быть гражданином Киргизии в 2014 году

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Арестованный по делу о теракте в Crocus City Hall Алишер Касимов родился в Киргизии, но вышел из гражданства этой страны в 2014 году, сообщила пресс-служба киргизского МИД.

"Уроженец Кыргызстана А.К. в соответствии с указом президента Кыргызской Республики от 2014 года вышел из гражданства республики", - говорится в сообщении.

Вопросы защиты прав и законных интересов данного гражданина не входят в компетенцию дипломатических и консульских учреждений Киргизии на территории России, добавили в МИД.

Басманный суд Москвы 26 марта арестовал Касимова до 22 мая.

Как следует из данных, оглашенных в суде, Касимов - 31-летний уроженец Киргизии, имеющий гражданство России, зарегистрированный в деревне Путилково Красногорского района Московской области. По словам фигуранта, он имеет троих малолетних детей, содержит кафе в качестве индивидуального предпринимателя.

На вопрос судьи, понятно ли ему обвинение, Касимов ответил, что не знаком с фигурантами, обвиняемыми в совершении теракта, и что он искал квартирантов через "Авито". О планах квартиросъемщиков он не знал.

"Я не знал, они, оказывается, терроризм (планируют - ИФ). Я через Авито.ру написал, что мне нужен квартирант, хочу сдавать квартиру", - сказал Касимов в суде.

Днем 23 марта директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех предполагаемых исполнителей теракта. Пока известно об аресте восьми фигурантов дела.

Хроника 22 – 26 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Красногорск МИД Москва Авито Киргизия Алишер Касимов Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Думе предложили ограничить доступ в библиотеках к книгам иноагентов и экстремистов

Заказчик теракта в Crocus City Hall пока не установлен

Заказчик теракта в Crocus City Hall пока не установлен

Путин заявил, что о деприватизации в РФ речи не идет

Путин заявил, что о деприватизации в РФ речи не идет

Законопроект о свободном доступе провайдеров в дома принят во II чтении

КС РФ отказался от комментариев о моратории на смертную казнь

Источник сообщил о задержании замглавы ФТС Ягодкиной

Источник сообщил о задержании замглавы ФТС Ягодкиной
Нападение на Crocus City Hall

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

Суд оставил в силе приговор Митволю по делу о мошенничестве

Суд оставил в силе приговор Митволю по делу о мошенничестве

ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области

Нападение на Crocus City Hall

Следствие просит суд об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в Crocus

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });