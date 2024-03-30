Школы Белгорода и приграничных районов в IV четверти перейдут на дистанционку

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Белгородская область продолжает отправлять детей в другие регионы РФ из-за постоянных обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"5000 наших детей уже находятся за пределами региона. Вчера 1300 детей прибыли в Сан‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​кт-Петербург, Брянск, Махачкалу", - написал Гладков в своем телеграм-канале в субботу.

Помимо того, дистанционное обучение в четвертой четверти учебного года ввели в школах Белгорода, приграничных муниципалитетов и Яковлевского городского округа, сообщил губернатор.

Он также добавил, что возможность открыться появится у ранее закрытых торговых центров, которые имеют кирпичную кладку, заклеены пленкой, а персонал обучен оказанию первой медицинской помощи.