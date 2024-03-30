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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:53

Три белгородских населенных пункта остались без света после обстрела ВСУ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории Шебекинского городского округа.

"Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет"‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​, - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По данным Гладкова, в результате атаки повреждена линия электропередачи. Без энергоснабжения остались три населенных пункта: хутора Мухин и Панков, а также поселок Первомайский.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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