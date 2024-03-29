Почти 1,4 тыс. жилых объектов повреждены обстрелами в пригороде Белгорода

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с 11 марта в результате атак ВСУ в Белгородском районе были повреждены почти 1,4 тыс. жилых объектов.

"С 11 марта в 17 населенных пунктах района различные повреждения получили 1 364 жилых объекта - 333 квартиры в 25 МКД (многоквартирных домах - ИФ) и 1 031 частное домовладение. Наибольшее количество разрушений пришлось на поселки Майский, Разумное, Новосадовый, Таврово, Дубовое и Октябрьский, села Беловское и Никольское. На сегодняшний день строители восстановили 359 объектов. Из 690 поврежденных окон на текущий момент заменено 204", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что сроки восстановления пострадавшего жилья ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​не удается соблюдать ввиду новых разрушений при продолжающих обстрелах.

"Вижу, что работа не стоит на месте. Сначала у нас был план - семь дней на восстановление, однако в настоящий момент эти сроки не выдерживаются из-за слишком большого объема, который, к сожалению, с каждым днем увеличивается. Сейчас наша задача - найти ресурсы для того, чтобы ускорить процесс восстановления жилья", - отметил Гладков.

Территория Белгородской области, включая областной центр и прилегающий к нему Белгородский район, в последнее время подвергается интенсивным атакам с украинской стороны. Есть погибшие и пострадавшие. Жителей обстреливаемых территорий эвакуируют в пункты временного размещения. Детей ради безопасности вывозят в другие регионы РФ.