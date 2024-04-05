Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:22

Европейские туроператоры пересаживают клиентов с рейсов Southwind Airlines

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Европейские туроператоры пересаживают своих клиентов с рейсов турецкой Southwind Airlines на рейсы других авиакомпаний из-за запрета на использование воздушного пространства ЕС, сообщает Turizm Guncel.

Туроператоры передают свои квоты в Southwind другим авиакомпаниям. Как отмечает издание, соглашения Southwind с операторами были заключены на небольшие суммы, поскольку компания была новой для рынка, поэтому туроператоры без труда передали свои квоты другим авиакомпаниям.

Речь идет о туроператорах Schauinsland-Reisen, FTI и Coral Travel Ferien из Германии, которые на минувшие пасхальные праздники отправили туристов рейсами других авиакомпаний.

Туроператор Holiday Best из Великобритании, который заключил соглашение с Southwind Airlines в 2023 году, также объявил, что пересадит своих пассажиров на рейсы других авиакомпаний-партнеров.

На летний сезон у Southwind Airlines были подписаны контракты на выполнение чартерных рейсов на курорты Турции из Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Франкфурта, Мюнхена и Штутгарта.

Евросоюз 29 марта запретил Southwind Airlines летать через Европу из-за подозрений, что фактический контроль над перевозчиком осуществляет Россия.

Как сообщает Turizm Guncel, руководство Southwind Airlines негативно отреагировало на запрет, назвав решение "злонамеренным", "не опирающимся на какие-то конкретные доказательства". Гендиректор авиакомпании Шюкрю Джан заявил, что оспорит запрет в суде. По его словам, с августа 2022 года Southwind Airlines без каких-либо проблем перевезла в Европу более 400 тысяч пассажиров. Кроме того, из выделенных германскому рынку 300 тысяч кресел в 2024 году, 100 тысяч уже проданы.

Coral Travel Евросоюз Турция Southwind Airlines FTI Шюкрю Джан Holiday Best
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдуме предложили снизить запланированный с 1 мая рост акцизов на игристое вино

Госдума предлагает "нашлепку" к НДПИ на золото, что даст бюджету РФ 15 млрд руб.

Госдума предлагает "нашлепку" к НДПИ на золото, что даст бюджету РФ 15 млрд руб.

"Макфа" и "Смак" заявили о работе в обычном режиме

Выручка Wildberries в 2023 году выросла почти на 70% - до 538,7 млрд руб.

Группа инвесторов-физлиц приобрела российскую "дочку" BNP Paribas Cardif

Подразделение Coca-Cola в РФ в 2023 г. увеличило чистую прибыль в 2,2 раза

Подразделение Coca-Cola в РФ в 2023 г. увеличило чистую прибыль в 2,2 раза

"Газпром нефть" меняет структуру управления, в компании кадровые изменения

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });