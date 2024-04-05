Европейские туроператоры пересаживают клиентов с рейсов Southwind Airlines

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Европейские туроператоры пересаживают своих клиентов с рейсов турецкой Southwind Airlines на рейсы других авиакомпаний из-за запрета на использование воздушного пространства ЕС, сообщает Turizm Guncel.

Туроператоры передают свои квоты в Southwind другим авиакомпаниям. Как отмечает издание, соглашения Southwind с операторами были заключены на небольшие суммы, поскольку компания была новой для рынка, поэтому туроператоры без труда передали свои квоты другим авиакомпаниям.

Речь идет о туроператорах Schauinsland-Reisen, FTI и Coral Travel Ferien из Германии, которые на минувшие пасхальные праздники отправили туристов рейсами других авиакомпаний.

Туроператор Holiday Best из Великобритании, который заключил соглашение с Southwind Airlines в 2023 году, также объявил, что пересадит своих пассажиров на рейсы других авиакомпаний-партнеров.

На летний сезон у Southwind Airlines были подписаны контракты на выполнение чартерных рейсов на курорты Турции из Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Франкфурта, Мюнхена и Штутгарта.

Евросоюз 29 марта запретил Southwind Airlines летать через Европу из-за подозрений, что фактический контроль над перевозчиком осуществляет Россия.

Как сообщает Turizm Guncel, руководство Southwind Airlines негативно отреагировало на запрет, назвав решение "злонамеренным", "не опирающимся на какие-то конкретные доказательства". Гендиректор авиакомпании Шюкрю Джан заявил, что оспорит запрет в суде. По его словам, с августа 2022 года Southwind Airlines без каких-либо проблем перевезла в Европу более 400 тысяч пассажиров. Кроме того, из выделенных германскому рынку 300 тысяч кресел в 2024 году, 100 тысяч уже проданы.