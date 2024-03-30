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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Режим повышенной готовности введен в Оренбургской области из-за паводка

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка, сообщает пресс-служба регионального правительства в субботу.

"В целях обеспечения безопасности населения области, бесперебойной работы объектов экономики, сохранности материальных ценностей, снижения ущерба и потерь, вызванных весенним паводком, в Оренбуржье введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

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Ранее режим повышенной г‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​отовности действовал только в 25 муниципальных образованиях Оренбургской области. Паводковая обстановка резко ухудшилась в Оренбуржье из-за сильных дождей, начались подтопления частных и многоквартирных домов.

Главам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области рекомендовано: привести силы и средства в режим повышенной готовности, организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, усилить смены единых дежурно-диспетчерских служб на период весеннего паводка, создать запасы грунта и других материалов для отсыпки и укрепления автодорог, дамб и других объектов.

Оренбургская область
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