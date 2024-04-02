Почти 50 человек эвакуировали ночью из зон подтопления в Оренбуржье

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Эвакуация еще 46 человек прошла в Оренбургском районе Оренбургской области в ночь на вторник из-за ухудшения ситуации с паводком и подтопления домов, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

"В садовых товариществах "Росинка" и "Уралочка" Оренбургского района ночью проводилась эвакуация. Участки подтопило талыми водами. Всего в регионе с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировано 46 человек, из них 18 детей", - говорится в сообщении.

По данным управления, в понедельник из подтопленных участков эвакуировали 15 человек в ряде садовых некоммерческих товариществ Оренбургского района. Так, накануне в Ленинском районе Орска сторож не мог самостоятельно выбраться с подтопленной базы отдыха. Сотрудники МЧС на лодке перевезли мужчину в безопасное место.

В целом ситуация с половодьем в области остается напряженной, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.

По состоянию на полночь вторника, подтопленными оставались 21 жилой дом и 102 приусадебных участка.

Отмечается, что на реках области уровни воды за сутки от поднялись в диапазоне от 2 до 147 см. Максимальный подъем зафиксирован на реке Урал у Орска - 507 см. Постепенно увеличивается уровень воды в реке Илек, в результате чего существует угроза подтопления шести населенных пунктов на территории Акбулакского района, Соль-Илецкого городского округа и Илекского района.

В Акбулакском районе подготовлены 12 пунктов временного размещения общей вместимостью 1897 человек.

В регион из Самары прибыла группировка Волжского спасательного центра МЧС России из 12 человек и семи единиц техники. У спасателей есть беспилотник с широким радиусом действия и два плавающих транспортера.

Ранее сообщалось, что в связи с осложнением паводковой обстановки с 30 марта в Оренбургской области введен режим повышенной готовности. Там, где есть потенциальная угроза подтопления, имеются пункты временно размещения.