РФПИ и НМГ создают коммерческий фонд развития кино и анимации

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и "Национальная медиа группа" (НМГ) договорились об инвестициях в создание совместного коммерческого фонда развития кино и анимации объемом до 8 млрд рублей, сообщили стороны.

Главной задачей нового фонда станет финансовая поддержка производства российских полнометражных фильмов для кинотеатрального проката на коммерческой основе.

НМГ обеспечит первоначальную экспертизу отбора проектов, финальное решение о финансировании будет приниматься на контентном комитете фонда, в который войдут представители РФПИ и НМГ, говорится в сообщении. Возглавит комитет фонда генеральный продюсер "НМГ студии", режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

Привлечение инвестиций фонда, в частности, позволит кинопроизводителям реал‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌изовывать более технологически продвинутые проекты, адаптированные под популярные форматы, отмечается в пресс-релизе. Для реализации таких проектов фонд также готов к потенциальному партнерству с другими игроками российского рынка.

Совместный с НМГ фонд отберет и поможет реализовать проекты с самым высоким потенциалом, что позволит увеличить долю российской кинематографической продукции на внутреннем рынке, а в перспективе - и в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, включая государства БРИКС, сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ожидается, что фонд обеспечит высокую доходность для инвесторов, в том числе за счет портфельного принципа инвестиций, отметила гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Министр культуры Ольга Любимова назвала главной задачей фонда "системное финансирование производства полнометражных фильмов для проката на коммерческой основе". "Коммерческий фонд развития кино и анимации поможет сократить время на поиск инвесторов. Отечественный кинорынок пополнится новыми зрелищными картинами. Кинематографисты смогут реализовывать более технологически продвинутые картины", - подчеркнула она.