Процедура банкротства "Радио Свобода" продлена до июня 2025 года

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 30 октября продлил процедуру банкротства ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, медиакорпорация признана в России иноагентом и нежелательной организацией, ООО - ее российское юрлицо) до 30 июня 2025 года.

В определении на сайте суда конкретная дата следующего отчета конкурсного управляющего ООО "РСЕ/РС" Юлии Ага-Кулиевой не указывается.

В документе отмечается, что "отсутствие мотивированного ходатайства о продлении процедуры является основанием для назначения судебного заседания в целях проверки обоснованности и разумности срока, в течение которого управляющим осуществляется конкурсное производство, а также основанием вынесения в отношении управляющего частного определения".

Конкурсный управляющий РСЕ/РС 26 декабря 2023 года подала в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших должника лиц.

В рамках дела о банкротстве ООО "РСЕ/РС" она, в частности, просит привлечь к субсидиарной ответственности бывшего гендиректора и руководителя Русской службы медиакорпорации Андрея Шарого и Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Инк. (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL, Inc., США). Это заседание отложено на 2 июня 2025 года.

Требования основаны на том, что "действия ответчиков привели к невозможности погашения задолженности перед кредиторами, чем причинен существенный вред имущественным правам кредиторов".

Процедуру наблюдения суд ввел в отношении РСЕ/РС 15 августа 2022 года по заявлению московской инспекции ФНС России №7 из-за долга радиостанции по налогам, составляющего более 6 млн рублей. Банкротом общество было признано 13 марта 2023 года.

Суд 5 июля 2023 года включил в реестр кредиторов ООО "РСЕ/РС" требование ИФНС России №7 по Москве в размере 223,5 млн рублей. В определении суда поясняется, что "у должника имеется неисполненная обязанность по уплате обязательных платежей, что подтверждается уведомлениями [управления] Роскомнадзора (РКН) по Центральному федеральному округу" от 14 октября 2022 года и 26 октября 2022 года. Задолженность также подтверждается вступившими в законную силу постановлениями Тверского районного суда Москвы о привлечении должника к административной ответственности.

В отношении РСЕ/РС и гендиректора ее российского юридического лица с января 2021 года составлены более 1 тыс. протоколов за отсутствие маркировки материалов ее проектов, сообщали ранее "Интерфаксу" в РКН. По судебным решениям организация привлечена к административной ответственности на общую сумму порядка 785 млн рублей.

Кроме того, как сообщал "Интерфакс", в 2022 году мировой суд рассмотрел несколько десятков протоколов в отношении РСЕ/РС за отказ удалить признанную фейковой информацию о военной операции на Украине. Сумма штрафов по этим протоколам уже составила 75,8 млн рублей.

Таким образом, сумма штрафов, назначенных РСЕ/РС, составила более 1,064 млрд рублей.

"Из-за систематического размещения информационных материалов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины, доступ к ряду информационных ресурсов ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" был ограничен", - напомнили ранее в РКН.

Счета РСЕ/РС были заблокированы еще 14 мая 2021 года по требованию ФССП. Московская редакция "Радио Свобода" в 2022 году переехала в Ригу.