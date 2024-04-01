Семьи пропавших в шахте рудника "Пионер" получат годовой заработок горняков

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Родные горняков, заблокированных две недели назад после обвала в шахте рудника "Пионер" в Амурской области, получат единовременную выплату, а также ежемесячную поддержку детям до их совершеннолетия, сообщает пресс-служба АО "Покровский рудник" (оператор рудника "Пионер").

"Рудник обеспечит поддержку семьям горняков. Они получат от рудника единовременную выплату годового заработка горняка каждому члену семьи (родители, супруга, дети) и далее будут получать ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия. Эти выплаты начинаются с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

Помимо выплат от рудника, родственники горняков получат единовременные выплаты от подрядчика (работодателя), страховой компании, правительства Амурской области и все положенные выплаты от Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России.

"Весь многотысячный коллектив рудника выражает соболезнования родным и близким горняков. Мы приложили все усилия, работали круглосуточно и с полной отдачей, на призыв о помощи откликнулись десятки предприятий со всей страны, в кратчайшие сроки предоставившие необходимое специализированное оборудование", - приводятся в сообщении слова первого заместителя управляющего директора рудника "Пионер" Алексея Афанасьева.

Кроме того, в случае необходимости рудник окажет помощь семьям горняков в организации необходимого медицинского обеспечения, в получении детьми высшего образования, если они изъявят такое желание.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы, в шахте оказались заблокированными 13 человек. Для проведения спасательных работ на место ЧП была стянута различная техника, в том числе четыре установки для бурения скважин, прибыли спасательные бригады из разных регионов.

В Приамурье введен режим ЧС. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности. Под стражу взят управляющий директор рудника.

В понедельник было принято решение о прекращении спасательных работ на руднике из-за угрозы повторных обвалов и данных разведывательных скважин.