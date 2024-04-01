По делу об аварии на руднике "Пионер" задержаны сотрудники Ростехнадзора

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Амурской области двух сотрудников Ростехнадзора задержали по подозрению в халатности (ст. 293 УК) в связи с обвалом на руднике "Пионер" (входит в УГМК), где под завалами погибли 13 человек. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Задержаны замначальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора", - сказано в пресс-релизе.

По версии следствия, подозреваемые в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности рудника не выявили грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов и не приняли решения об административной приостановке работы рудника. Это позволило предприятию продолжать работу с грубыми нарушениями, "что привело к обрушению породы".

Обрушение горной массы произошло на золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта, в шахте оказались заблокированными 13 человек. К ним пытались пробурить скважины, но пустот в породе, где могли бы выжить люди, обнаружить не удалось. 1 апреля поиски людей завершили из-за риска повторных обвалов.

В связи с аварией в Приамурье был введен режим ЧС. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности. Арестован управляющий директор рудника.