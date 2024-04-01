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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

В МЧС прогнозируют подтопление более 700 жилых домов в 19 регионах России

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В МЧС России предполагают, что весеннее половодье затронет свыше 700 жилых домов, более 30 мостов и 30 автодорог, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Исходя из прогноза гидрологической обстановки на ближайшее время (...) мы ожидаем дальнейшего развития обстановки в 19 субъектах российской федерации и подтопления свыше 700 жилых домов, более 1700 приусадебных участков, 30 мостов и автодорог", - говорится в сообщении.

В настоящее время весеннее половодье идет в 26 регионах Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

"Сейчас, в целом, подтоплены свыше 440 жилых домов, более 2,6 тыс. приусадебных участков, 118 низководных мостов и 67 участков автодорог", - отметили в ведомстве.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Алтайском крае, где подтоплены 418 жилых домов, более 1,1 тыс. приусадебных участка, 7 участков дорог и низководный мост.

В Оренбургской области также подтоплен 21 жилой дом, 92 приусадебных участка и 19 низководных мостов.

МЧС России Алтай Оренбург
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