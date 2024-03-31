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МЧС РФ сообщило об активной фазе половодья в 22 регионах

МЧС РФ сообщило об активной фазе половодья в 22 регионах
Алтайский край
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - На особом контроле МЧС России находится паводковая обстановка в нескольких регионах, в 22 субъектах уже наблюдается активная фаза половодья, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

"В 116 муниципальных образованиях и 51 населенном пункте остаются подтопленными 128 жилых домов и свыше 1900 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

В Алтайском крае, по данным ведомства, подтоплено 923 приусадебных участка и 127 домов в 37 населенных пунктах региона. Развернуты три пункта временного размещения, в которых находятся 77 человек. В регионе также оказывается психологическая помощь населению. Работает "горячая линия" (тел.: 8-3852-20-21-87).

В МЧС отметили, что сотрудники министерства в круглосуточном режиме продолжают помогать населению. "Организована откачка воды с помощью мотопомп и отсыпка низменных мест, возводятся дамбы, прокладываются каналы для ухода талой воды. Проводится эвакуация домашнего скота и животных", - добавили в пресс-службе.

Всего для ликвидации последствий ЧС в регионах привлечены порядка 2,5 тыс. человек и более 1,1 тыс. единиц техники, сообщили в пресс-службе.

МЧС России
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